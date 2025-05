Leão XIV terá a dura missão de suceder um papa do tamanho de Francisco

As comparações serão inevitáveis — da simplicidade das vestes à forma como lidou com temas difíceis para a Humanidade, do trabalho para conquistar os jovens à expansão para países em que o catolicismo é minoritário. Francisco, com seu sorriso bondoso e o senso de humor inigualável, conquistou admiradores nos cinco continentes e garantiu avanços que o sucessor não poderá retroceder, sob pena de apequenar a Igreja Católica.

Considerado um moderado, o cardeal Prevost trabalhou no Peru e conhece as mazelas da população pobre. Sabe que a Igreja não pode tirar os pés do chão. Terá de continuar preocupado com as questões sociais, com as guerras, com as desigualdades, sem descuidar dos conflitos políticos, que estão na raiz dos problemas da sociedade.