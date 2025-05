Juliana Brizola representa o PDT em encontro da Internacional Socialista

Ex-deputada encontrou María Isabel Allende, filha de ex-presidente chileno. Juliana Brizola / Arquivo Pessoal

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Secretária de relações internacionais do PDT, a ex-deputada Juliana Brizola passou os últimos dias em Istambul, na Turquia, para a reunião do conselho da Internacional Socialista (IS). A organização reúne mais de uma centena de partidos políticos do mundo, a maior parte de tendência social-democrata.

Em uma das atividades, Juliana encontrou María Isabel Allende, presidente de honra da IS e filha do ex-presidente chileno Salvador Allende, deposto por um golpe militar em 1973. No encontro, as duas trocaram impressões sobre o passado e a vivência de suas famílias ao exílio.

Além de Juliana, o vereador de Porto Alegre Márcio Bins Ely e o deputado federal André Figueiredo (CE) viajaram a Istambul. O PDT é o único partido brasileiro integrante da IS, que já teve Leonel Brizola como presidente de honra.

Nas mesas de discussão, segundo a deputada, predominou a apreensão com o crescimento de discursos extremistas em diferentes países.

— Há uma preocupação no mundo todo com o crescimento da intolerância e do radicalismo, enquanto os problemas do cotidiano das pessoas não são resolvidos — pontuou Juliana, que chega ao Brasil nesta segunda-feira (26).