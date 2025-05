Juiz condena ex-deputado a indenizar vereador de Canoas por danos morais

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

No processo, Dalagna alegou que, em 2023, quando era filiado ao Novo, Ostermann o acusou falsamente de praticar rachadinha em mensagens trocadas em um grupo partidário no WhatsApp. Na época, o vereador chegou a ter a filiação suspensa , por decisão da Comissão de Ética Partidária.

Além de uma indenização de R$ 8 mil, corrigidos desde a época do fato, a sentença ordena que Ostermann arque com as custas processuais e honorários advocatícios.