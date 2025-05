Jovens gaúchos em acolhimento terão prioridade no alistamento militar

Objetivo é que esses jovens possam sair do acolhimento com perspectiva de trabalho, salário e profissionalização. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Um acordo estadual vai garantir prioridade no alistamento militar para jovens que viveram em acolhimento institucional. O termo de cooperação intitulado "Protegendo o Amanhã" será assinado em 12 de junho, a partir de uma iniciativa conjunta entre Assembleia Legislativa, Comando Militar do Sul, Fundação de Proteção Especial, governo do Estado, Ministério Público, OAB e Tribunal de Justiça.

A ideia é que os jovens gaúchos que viveram em abrigos depois de terem sido afastados das famílias por decisão judicial ou do Conselho Tutelar — em casos de negligência, abandono ou maus tratos, por exemplo — possam sair do acolhimento com perspectiva de trabalho, salário e profissionalização. A iniciativa é inédita no Brasil.

O termo será assinado durante o lançamento da Frente Parlamentar em Apoio à Adoção, Acolhimento, Apadrinhamento e Proteção das Crianças e Adolescentes, presidida pelo deputado Delegado Zucco (Republicanos).

— O futuro de milhares de jovens em processo de adoção está em nossas mãos. O projeto é um passo na busca de uma vida mais digna e inclusão na sociedade — enfatiza Zucco.