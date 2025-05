Indicações de Melo ao Banrisul, recuo em Viamão e o caminho de Any Ortiz

Secretário André Coronel (E) fará parte do conselho fiscal do banco. Mateus Raugust / PMPA

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Braço direito do prefeito Sebastião Melo, o secretário-geral de governo, André Flores Coronel, foi indicado para integrar o conselho fiscal do Banrisul. A remuneração pela participação no colegiado é de R$ 18 mil mensais.

De acordo com a prefeitura, a indicação foi feita em razão de o Previmpa, departamento de previdência do município, deter ações minoritárias do banco.

Além de Coronel, o secretário adjunto do Planejamento, Jonas Martins Machado, também foi indicado ao conselho. Os dois precisam ser aprovados pelo Banco Central.

Caminho desenhado

Está encaminhada a migração da deputada federal Any Ortiz ao PP. A parlamentar pode inclusive conseguir a liberação para deixar o Cidadania antes da janela de 2026, diante do plano da legenda de formar federação com o PSB.

Vereadores que integram o grupo político de Any tentam autorização para acompanhá-la. Se não receberem, só podem deixar o partido em 2028.

Com a transferência, Any se tornará o principal nome do PP na Capital.

Nova sede provisória

Instalada desde a enchente no antigo complexo da CEEE, onde funciona o Centro Administrativo de Contingência (CAC), a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) deve se transferir para um novo endereço.

Está sob avaliação a locação de cinco pavimentos do Centro Empresarial Guaíba, no bairro Praia de Belas, por 24 meses. O prédio é o mesmo em que estão instalados o gabinete do vice-governador Gabriel Souza e parte da Secretaria de Planejamento.

Se confirmada a contratação, os espaços serão adaptados para receber os servidores e atender ao público externo.

A sede própria da Seduc, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), foi severamente comprometida na enchente.

Recuo na velha capital

A prefeitura de Viamão revogou a licitação para a construção do novo centro administrativo no município.

A estrutura teria 10 pavimentos e ficaria na Avenida Bento Gonçalves, a um custo de cerca de R$ 120 milhões.

Coffee-break

Está sendo preparada pelo governo do Estado uma licitação para contratar a prestação, sob demanda, de serviços de coffee-break e coquetéis para eventos institucionais.

O valor do certame é estimado em R$ 16,5 milhões.

Defasagem no Simples

A Comissão de Economia da Assembleia vota nesta semana moção que pede ao governo estadual reajuste no Simples Gaúcho. A proposta partiu do deputado Gustavo Victorino (Republicanos). Estudos apresentados à comissão apontam defasagem inflacionária de cerca de 80%.

Hoje, o Simples Estadual isenta de ICMS quem fatura até R$ 360 mil ao ano.

Não deu

Vai ficar mesmo com Sérgio Peres (Republicanos) a presidência da Assembleia em 2026. Gustavo Victorino tentou alterar o acordo interno do partido para ficar com o cargo, mas recuou.

Tchau, 45

Fora do PSDB, o governador Eduardo Leite abandonou o 45 também nas redes sociais. Seu nome de usuário no Instagram, que era

“EduardoLeite45”, agora é apenas “EduardoLeite”.

Recondução