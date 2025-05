Gabriel Souza lidera comitiva do governo em viagem à Europa no final de maio

Após a viagem do governador Eduardo Leite a Nova York , será a vez de o vice-governador Gabriel Souza liderar uma missão internacional. Gabriel e uma comitiva do governo viajam para a Finlândia e a Estônia, entre os dias 24 e 31 de maio , com agendas voltadas à inovação e à resiliência.

Além do vice-governador, estarão entre os integrantes da comitiva a secretária de Planejamento, Danielle Calazans, e dois adjuntos, Mário Augusto Gonçalves (Inovação) e Itanielson Cruz (Fazenda), além do presidente da Procergs, Luiz Fernando Záchia.

Convidado pelo Instituto Brasileiro de Administração Pública (Ibap), Gabriel viaja sem custos ao Estado. Para os demais integrantes do governo, o pagamento será de R$ 36 mil cada, valor que contempla despesas com hospedagem, alimentação, passagens aéreas e guia ou intérprete.

De acordo com o governo, a missão tem o objetivo de promover intercâmbio de experiências, estabelecer parcerias internacionais e acelerar a modernização da gestão pública no Rio Grande do Sul. A iniciativa faz parte do projeto de Cidades Inteligentes, voltado a fortalecer a inclusão digital, a resposta a desastres e a gestão eficiente, com base em dados e inovação.