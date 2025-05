Fernanda Barth assume Secretaria do Desenvolvimento Econômico no dia 26

Vereadora Fernanda Barth está no segundo mandato na Câmara. Julia Urias / CMPA

Correção: o primeiro suplente do PL, Alexandre Bobadra, irá assumir a cadeira de Fernanda Barth a partir do dia 26, e não Fabiano Rheinheimer (segundo suplente do partido). A informação errada ficou publicada entre às 18h de 20/5/2025 e 18h45min de 21/5/2025. O texto já foi corrigido.

Está confirmada a mudança na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, anunciada na semana passada pela coluna, sem confirmação da prefeitura. Sai Rosani Alves Pereira e entra a vereadora Fernanda Barth (PL), com aval do presidente municipal do partido, Luciano Zucco. Rosani também tinha sido indicada pelo PL, diante da recusa de Cláudio Goldsztein em assumir o cargo em janeiro.

A posse de Fernanda está marcada para segunda-feira (26), às 11h, no Instituto Caldeira. Em seu lugar na Câmara deve assumir o primeiro suplente do PL, Alexandre Bobadra, no mesmo dia.

Fernanda é jornalista, mestre em Ciência Política e está no segundo mandato na Câmara. Em seu perfil, se define como conservadora, com um trabalho voltado à defesa da vida, da propriedade de da liberdade. Tem o trabalho voltado para a defesa da vida, da propriedade e da liberdade. Apoia o empreendedorismo, a desburocratização ea educação de qualidade.