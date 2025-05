Federasul muda posição histórica e apoia aumento do piso regional do salário mínimo, mas com percentual menor

Rodrigo Sousa Costa é o presidente da Federasul. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A Federação de Entidades Empresariais do RS (Federasul) divulgou nota de apoio ao reajuste do salário mínimo regional — uma mudança em relação às posições históricas da entidade. Porém, fez uma contraproposta ao governo do Estado, em busca de "equilíbrio": sugere adotar um aumento de 6,27%, e não os 8% previstos pelo governo estadual.

O percentual é o mesmo que o governo concedeu de reajuste para o magistério estadual. Além disso, a Federasul propôs um movimento conjunto de trabalhadores e empresários para incorporar a maior parte dos encargos sobre a folha de pagamento aos salários dos empregados formais. A ideia é que a medida "valorize o trabalho, a qualificação e a geração de riquezas, no lugar do ócio, da inércia e da informalidade."

No texto, a Federasul reconhece que o debate sobre a renda deve ser ampliado neste momento em que sobram vagas de emprego.

"Nesta consciência de classe produtiva, emergem como grandes adversários, não o trabalho e as empresas, mas os pesados encargos de mais de 70% sobre a folha de pagamento, como valores que poderiam estar incorporados aos salários trazendo merecida qualidade de vida para quem gera riquezas e impostos."

O projeto de lei, encaminhado em regime de urgência na segunda-feira (26) pelo governador Eduardo Leite, prevê reajuste de 8% no mínimo regional. O índice é superior à inflação de 4,83% do último ano. Se aprovado sem mudanças, o menor salário pago formalmente no Estado passará de R$ 1.656,51 para R$ 1.789,04. Pela proposta da Federasul, o mínimo seria de R$ 1.760,37.

O piso regional é aplicado sobre os salários daquelas categorias que não têm acordos coletivos e para trabalhadores informais. Também serve de base para o salário de alguns funcionários públicos estaduais, como os servidores de escolas.

Leia na íntegra

"A Federasul, que historicamente defendeu que o piso regional estadual reduziria as oportunidades de emprego de pessoas com menor experiência e qualificação, limitando a capacidade de contratação da classe média empregadora, neste momento em que sobram vagas de emprego não ocupadas, entende que o debate sobre a renda deve ser ampliado, trazendo à tona o peso do Governo sobre trabalhadores e empreendedores formais.

Na maior parte do Rio Grande do Sul, atualmente encontramos uma parcela da população gaúcha não empregável, por uma disposição para atuação na informalidade, sobrevivendo na dependência de programas sociais do Governo, enquanto sofremos as consequências do rombo nas contas públicas, na forma de aumentos de impostos e inflação que retiram renda dos trabalhadores e das empresas que geram as riquezas.

Nesta consciência de classe produtiva, emergem como grandes adversários, não o trabalho e as empresas, mas os pesados encargos de mais de 70% sobre a folha de pagamento, como valores que poderiam estar incorporados aos salários trazendo merecida qualidade de vida para quem gera riquezas e impostos.

Enquanto País, precisamos ser capazes de enfrentar a má qualidade das despesas públicas, para não sobrecarregar trabalhadores e empreendedores formais com mais impostos, enquanto perdemos renda, produtividade e competitividade.