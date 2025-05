Federasul leva o tema do feminicídio para debate em reunião-almoço

O tema pode ser indigesto para a hora do almoço, mas a Federasul cumpre com sua responsabilidade social ao levar o feminicídio para o seu tradicional Tá na Mesa, nesta quarta-feira (28). No palco estarão o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, a diretora do Departamento Estadual de Proteção aos Grupos Vulneráveis, delegada Tatiana Bastos, e a coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Acolhimento às Vítimas no Ministério Público, promotora Alessandra da Cunha.