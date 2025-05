Federação União Progressista decidirá até o fim de 2025 se terá candidato a governador 

Deputados Pedro Westphalen, Luiz Carlos Busato, Afonso Hamm e Covatti Filho em encontro na segunda-feira (26). Filipe Lederhos / Divulgação

Líderes de Progressistas e União Brasil tiveram o primeiro encontro para organizar no Estado a federação que une os dois partidos. Os deputados Covatti Filho, Luiz Carlos Busato, Afonso Hamm e Pedro Westphalen se reuniram na segunda-feira (26) e deixaram o encontro alinhados no discurso de protagonismo. A intenção é definir até o fim de 2025 se a União Progressista terá candidato ao governo do RS.

A ambição no Progressistas é motivada por dois fatores principais: a capilaridade no Interior, já que o partido é quem comanda o maior número de prefeituras no RS, e a federação com o União Brasil, que vai garantir um fundo partidário bilionário e o maior tempo de propaganda eleitoral em 2026.

Caso não consiga viabilizar uma candidatura própria, a União Progressista se torna forte moeda de troca para negociações com outros partidos na formação de chapas. Há interesse tanto do vice-governador Gabriel Souza (MDB) quanto do deputado Luciano Zucco (PL), pré-candidatos ao Piratini, em contarem com a federação na disputa em 2026.

— Há uma vontade de maioria no partido para criar um protagonismo e viabilizar algum nome, vamos trabalhar para isso até o final do ano. União Brasil quer estar neste projeto, há convergência. Não impede que conversemos, teremos diálogo com quem eventualmente surgir. Não descartamos nenhuma possibilidade, mas a premissa é fortalecer internamente — explica Afonso Hamm, que preside interinamente o Progressistas no Estado.

Any Ortiz cada vez mais próxima

Dos nomes cotados no Progressistas para a disputa do governo do Estado, o secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e a deputada estadual Silvana Covatti são os favoritos. Polo é especulado como vice dos sonhos de Gabriel Souza, enquanto Silvana expõe abertamente seu desejo de ocupar a vaga.

Além disso, o partido tem negociação avançada com a deputada Any Ortiz para trocar o Cidadania pelo PP. Ela chegou a ser cotada para a disputa do Piratini, possibilidade que ela mesma já admitiu, mas deverá mesmo concorrer à reeleição.

Nesta terça-feira (27), em reunião de duas horas com Afonso Hamm, Any reforçou sua intenção de ser candidata a deputada federal mais uma vez. O objetivo com a reeleição seria viabilizar uma candidatura à prefeitura de Porto Alegre em 2028 — plano que é bem visto pelo PP.

— Ela está fazendo as avaliações, vendo os caminhos, um deles pode ser o PP. Se vier ao Progressistas, num primeiro momento vai disputar como deputada, que é o desejo dela. Ela tem eleitorado muito forte na Capital, sabemos da força para uma próxima eleição na Capital. Ela tem simpatia pelo partido, tivemos uma conversa muito boa, vamos ter mais. Tem desejo e acolhimento do PP para recebê-la — avisa Hamm.

Comissão eleitoral

Na reunião de segunda-feira, também foi formada a comissão eleitoral do Progressistas. O grupo, composto por 11 membros, agrega deputados, secretários de Estado e o presidente de honra do partido, Celso Bernardi.