Fecomércio lança podcast para ouvir história dos deputados gaúchos

Com a proposta de falar com parlamentares gaúchos para além da rotina política, a Fecomércio lançou o podcast Representa Cast. O primeiro episódio foi lançado no dia 6 de maio, com a deputada Nadine Anflor (PSDB), e está disponível no Spotify e no YouTube. O segundo sai nesta quarta-feira (21), com o deputado Gustavo Victorino (Republicanos).