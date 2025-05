Estado e prefeituras precisam acelerar ritmo da reconstrução

Porto Alegre, 3 de maio de 2024: água começou a invadir o Centro Histórico pela manhã Matheus Pé / Especial

Amanhã completa um ano que a água do Guaíba invadiu o centro de Porto Alegre e foi se esparramando por diferentes regiões, naquele cenário que parecia filme de catástrofe. Faz um ano que o Aeroporto Salgado Filho suspendeu as operações porque a água invadiu a pista e o terminal de passageiros. O que parecia ser o ápice da enchente era só início do pesadelo para cidades da Região Metropolitana.

O Salgado Filho ficou fechado de maio a outubro. Precisou passar por uma reforma profunda, financiada com recursos próprios, do BNDES e do governo federal.

As obras públicas, no entanto, ainda patinam. E não é por falta de dinheiro.

Os diques que a prefeitura de Porto Alegre já deveria ter recuperado estão longe da conclusão porque sequer foi possível remover as famílias irregularmente instaladas na área. Uma decisão judicial impediu a remoção dos que não concordam com o valor oferecido por suas casas.

Se chover de novo, e não precisa ser tanto quanto foi em 2024, várias regiões vão alagar de novo.

O secretário da Reconstrução, Maneco Hassen, e o ex-ministro Paulo Pimenta, que ocupou o ministério por seis meses, apresentaram nesta quinta-feira, no Gaúcha Atualidade, um levantamento de tirar o sono sobre o atraso nas obras. O dinheiro está lá, empenhado, mas não pode ser liberado porque os municípios ainda não fizeram os projetos de reconstrução de pontes, escolas e unidades básicas de saúde. A liberação dos primeiros 30% ocorre no momento da assinatura dos contratos. O restante, de acordo com o ritmo de execução da obra.

Obras de prevenção estão atrasadas

Previstas ainda no governo de Dilma Rousseff, as obras de prevenção às cheias em Eldorado do Sul e na região banhada pelo Arroio Feijó estão atrasadas. Em vez de atualizar os projetos daquela época com as empresas que os elaboraram, dispensando a licitação, o governo estadual optou por uma nova licitação.