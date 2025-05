Edegar Pretto será articulador nacional em movimento da ONU Mulher por igualdade de gênero

Aliança HeForShe foi lançada em 2014, e Edegar Pretto, representando a Assembleia Legislativa do RS, assinou adesão ao movimento.

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O trabalho de Preto na aliança começará pela formulação de um plano de ações para definir prioridades e metas para sua atuação como articulador do HeForShe no Brasil.

Há pelos menos 15 anos, Edegar Pretto dedica-se ao enfrentamento da violência contra mulheres e à promoção da igualdade entre homens e mulheres. Como deputado estadual, criou a Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Na Conab, Pretto lançou o Manifesto Nacional de Homens Públicos pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, que recebeu a adesão do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e de outros líderes do país.