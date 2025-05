Documentário do governo sobre a enchente exagera na exposição de Leite e irrita líderes do PT

Governador aparece em documentário observando exposição de fotos sobre a enchente. Secretaria de Comunicação / Reprodução

Quem foi ao cinema nos últimos dias em Porto Alegre assistiu ao trailer do documentário Todos nós por todos nós, produzido pela Secretaria de Comunicação do governo do Rio Grande do Sul. Começa com o governador Eduardo Leite olhando para uma exposição de fotos (ele aparece em algumas) e segue com um depoimento sobre a tragédia que abalou o Estado em maio de 2024.

Além da superexposição de Leite nos 45 minutos do documentário dirigido pelo secretário de Comunicação, Caio Tomazeli, o título Todos nós por todos nós foi slogan da campanha dele em 2022 e apareceu na propaganda eleitoral e em camisetas usadas pelo candidato e por simpatizantes.

A fala do governador, ilustrada com fotos, é intercalada com depoimentos de vítimas da enchente, mencionando os maus momentos e a reconstrução. No trailer, o vice-governador Gabriel Souza diz que nunca um Estado brasileiro investiu tanto em um programa de reparação de danos.

Nos dois minutos que chamam para o filme da reconstrução, Leite não faz menção ao governo federal, que liberou o maior volume de recursos para o Estado, e esse foi o estopim para as reações furiosas de líderes petistas que acusam o governador de "usar dinheiro público para produzir um filme de autopromoção".

Na terça-feira (13), o líder da bancada na Assembleia, Miguel Rossetto, usou dois tempos de liderança (do PT e do PSOL) para falar mal do filme e anunciar que recorrerá ao Ministério Público para pedir que o dinheiro gasto seja ressarcido aos cofres públicos.

Nesta quarta-feira (14), o deputado federal Paulo Pimenta, que foi ministro da Reconstrução, divulgou nas redes sociais um vídeo de quatro minutos atacando Leite e dizendo que vai recorrer ao Ministério Público Federal, já que o dinheiro da reconstrução é federal. Além de pedir a devolução, Pimenta quer que Leite seja punido por desrespeitar o princípio constitucional da impessoalidade na propaganda do governo.

— Se esse filme fosse feito pelo governo federal, exaltando a presença do presidente Lula, já estariam pedindo impeachment — diz Pimenta, lembrando que o filme coincide com a saída de Leite do PSDB e o anúncio de que tentará ser candidato a presidente da República.

A Secretaria de Comunicação divulgou nota de três parágrafos defendendo o filme. A nota diz que o documentário "é uma obra com valor histórico, produzida por sua própria equipe, com imagens do Departamento de Jornalismo, que retrata, de forma objetiva, o impacto e os reflexos das enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul".

A nota prossegue, afirmando que "as imagens mostram ainda outras lideranças, inclusive o presidente Luiz Inácio Lula da Silva". Termina dizendo que o objetivo da ampla programação para marcar um ano da enchente foi "destacar o trabalho realizado, prestar contas e apresentar o andamento do Plano Rio Grande, um programa de Estado que trata da reconstrução e das ações voltadas a fortalecer a resiliência do Estado".

Informa que foi impressa, ainda, uma revista de 74 páginas sobre o andamento e as entregas dos projetos que integram o Plano Rio Grande.

Confira a íntegra do documentário e da nota:

"A Secretaria Estadual de Comunicação (Secom RS) informa que o documentário Todos Nós por Todos Nós é uma obra com valor histórico produzida por sua própria equipe, com imagens do Departamento de Jornalismo, que retrata, de forma objetiva, o impacto e os reflexos das enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Como prestação de contas e transparência do trabalho realizado, o documentário reúne depoimentos de pessoas da comunidade que viveram a tragédia, além de falas do governador, do vice-governador e de outros integrantes do governo que atuaram diretamente nas ações de enfrentamento e reconstrução do Rio Grande do Sul. As imagens mostram ainda outras lideranças, inclusive o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A produção integra uma ampla programação organizada pelo governo do Estado para marcar um ano da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Foram realizadas durante duas semanas uma série de debates e eventos de prestação de contas, entregas de moradias, inauguração de obras de infraestrutura, anúncios de novos benefícios a pessoas afetadas pelas enchentes e a exposição “Além das águas: uma crônica visual sobre a enchente e a reconstrução”, com fotos de resgates, abrigamento de vítimas e ações governamentais nas regiões mais afetadas do Estado.

O objetivo da ampla programação foi destacar o trabalho realizado, prestar contas e apresentar o andamento do Plano Rio Grande, um programa de Estado que trata da reconstrução e das ações voltadas a fortalecer a resiliência do Estado. Foi impressa, ainda, uma revista de 74 páginas sobre o andamento e as entregas dos projetos que integram o Plano Rio Grande.

Secretaria Estadual de Comunicação

Porto Alegre, 13 de maio de 2025"

