Deputados entram na onda dos bebês reborn e produzem projetos para viralizar nas redes

Quando você pensa que já viu tudo em matéria de imbecilidade legislativa, eis que aparece um deputado do PL de São Paulo para mostrar que o fundo do poço tem um subsolo. O que propõe o gênio chamado Delegado Paulo Bilynskyj? Que as unidades públicas e privadas de saúde sejam proibidas de atender bonecos conhecidos como "bebês reborn".

Sim, senhoras e senhores. Sua Excelência acha que precisa de uma lei para que bonecos de silicone ou vinil, tão perfeitos que parecem um bebê, não tirem o lugar de criancinhas reais na fila do SUS.

A reportagem sobre projetos bizarros de deputados ávidos por deixar sua marca está no excelente Poder360, um portal confiável de informações.

O projeto do deputado paulista diz no seu artigo 1º: "Fica proibido, em todo o território nacional, o atendimento, por profissionais de saúde ou servidores públicos, a bonecos hiper-realistas nas unidades de saúde públicas e privadas, inclusive nas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS)".

Para que não reste dúvida do que é um bebê reborn, o deputado especifica: "Bonecos hiper-realistas são objetos tridimensionais inanimados representativos de seres humanos confeccionados com aparência anatomicamente similar à de seres humanos, produzidos com materiais sintéticos ou orgânicos, destinados à simulação visual ou sensorial de características físicas humanas, comumente utilizados para fins estéticos, terapêuticos, artísticos ou recreativos".

No artigo 2º esclarece que "para os fins desta Lei, considera-se atendimento qualquer forma de simulação ou prestação de serviços clínicos, de enfermagem, triagem, acolhimento, encaminhamento, prescrição, ou outra conduta técnico-profissional dirigida a objetos inanimados representativos de seres humanos".

Esse tipo de bobagem não deve ir adiante, mas na ânsia de produzir projetos conectados com o surrealismo das redes sociais, os parlamentares perdem o medo de cair no ridículo. Talvez o deputado delegado não saiba que boa parte dos vídeos que fazem sucesso no TikTok com "mães" levando seus bonecos ao hospital ou sentando nas poltronas de ônibus ou metrô destinadas a mulheres com crianças são feitos por influenciadoras digitais tentando ganhar dinheiro. Ou "monetizar", na linguagem de quem vive de "views" e "clicks".

Dias atrás, o Timeline da Rádio Gaúcha ouviu uma dessas influenciadoras, que tem uma coleção de bonecos e admitiu que faz vídeos fakes para ganhar uns trocados. Ela coleciona os tais bebês reborn porque sempre gostou de bonecas. Mas é uma mulher que tem filhos e não uma pessoa com problemas psicológicos, que cria um universo paralelo no qual um boneco de silicone pode ter febre severa ou cólicas que exijam a ida a um pronto-socorro.

Outro deputado citado na reportagem do Poder360 entrou na onda, mas pelo menos tenta enquadrar os aproveitadores que usam bonecas reborn para obter qualquer tipo de vantagem. Esse deputado é Zacharias Calil, do União Brasil de Goiás.

Diz o texto: "Esta Lei estabelece infração administrativa consistente na utilização de boneca do tipo bebê reborn, ou de qualquer objeto ou artifício que simule a presença de criança de colo, com a finalidade de receber ou usufruir dos benefícios, prioridades, atendimentos ou facilidades previstos em lei ou regulamento para bebês de colo e seus responsáveis".

Tentando dar um toque mais sofisticado ao debate — e aparentemente convencida de que o Brasil vive de fato uma epidemia de falsos bebês — a deputada Rosângela Moro (União Brasil-SP), que ficou conhecida por ser esposa do senador Sergio Moro, apresentou seu projeto focado nas "mães" de bebês reborn. O projeto "dispõe sobre diretrizes para o acolhimento psicossocial de pessoas que desenvolvam vínculos afetivos intensos com objetos de representação humana, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS".

