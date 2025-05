Crescimento do PIB em 1,4% no trimestre contrasta com cenário de terra arrasada da oposição

Ministro da Fazenda tem resultados para comemorar, ofuscados pelo cenário defendido pela oposição. Paulo Pinto / Agência Brasil

Com a eleição de 2026 no radar, opositores do governo torturam os números para que confessem que o país está à beira do caos. Os números não dizem isso, mas a narrativa mostrada nas redes sociais e nos programetes do PL — o partido que está no momento com a palavra no horário das inserções — sugerem que o Brasil está no caminho de se tornar uma Venezuela, o país preferido na hora das comparações esdrúxulas.

O crescimento do PIB em 1,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o último de 2024 é uma excelente notícia, mesmo que não tenha ocorrido equilíbrio entre setores. Mais uma vez, foi o agro quem puxou o trem, com 12%. Um número exuberante, mesmo com a crise do setor no Rio Grande do Sul.

O índice de 1,4% é o terceiro melhor do mundo no trimestre, atrás apenas da China (5,4%) e da Irlanda (3,4%). O PIB dos Estados Unidos, por conta das loucuras do presidente Donald Trump, recuou 0,1%.

Não tendo como contestar os números, o que fazem bolsonaristas como o presidente do PL, deputado federal Giovani Cherini? Colocam em dúvida a seriedade da estatística, com a alegação de que o presidente do IBGE, Márcio Pochmann, é petista. Esquecem que quem apura os números do PIB são os técnicos do IBGE, usando a mesma metodologia de governos anteriores. Mesmo que alguém mandasse maquiar os números, esses técnicos não permitiriam, mas como narrativa para as redes sociais é o que basta: lançar dúvidas sobre a honestidade alheia.

O mesmo ocorre com a inflação, pesadelo que obriga o Banco Central a manter os juros altos. Baixou na última prévia de maio para 0,36%, ante 0,43% em abril, mas os adversários tratam como se vivêssemos no período da hiperinflação dos estertores do regime militar e dos governos José Sarney e Fernando Collor.

Diz a propaganda do PL que o presidente Lula está fazendo sumir o ovo e o café da mesa dos brasileiros. Ignora-se, naturalmente, que o aumento do preço do café é consequência de uma crise mundial de oferta e que o ovo já baixou, mas ainda carrega resquícios de uma mistura de especulação com aumento do preço dos insumos e da escassez nos Estados Unidos.

Mês a mês, outro índice atesta a vitalidade da economia brasileira, para desgosto de quem torce para que tudo dê errado: a oferta de emprego. No último trimestre, ficou em 6,6%, o menor para este período desde o início da série, em 2012. O que dizem os críticos do governo? “Ah, mas aí não estão contabilizados os que não procuram emprego porque ganham Bolsa Família”. De fato. Não estão, como nunca estiveram nessa estatística.

