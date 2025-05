Covatti Filho diz que discorda dos pais, Vilson e Silvana, que abriram apoio a Gabriel Souza em 2026

“Poucas vezes discordei dos meus pais - e hoje é uma delas. Não concordo com o que foi supostamente dito por eles e retratado na coluna da jornalista Rosane de Oliveira, em Zero Hora, sobre um apoio incondicional à candidatura de Gabriel Souza", escreveu no X (antigo Twitter).

A reação do deputado é também uma resposta à ala do PP que está revoltada com o excesso de poder nas mãos de sua família. Além de presidir a futura União Progressista, federação com o União Brasil, ele quer seguir no comando do PP e da Fundação Francisco Dornelles, enquanto sua mãe comanda o PP Mulher. Há uma rebelião sendo gestada no interior do PP.