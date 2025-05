Concessão de água e esgoto deve passar sem dificuldades na Câmara

Dmae deve ser parcialmente concedido à iniciativa privada. Félix Zucco / Agencia RBS

O projeto de concessão parcial dos serviços de água e total do tratamento de esgotos em Porto Alegre não deverá apresentar resistência na Câmara Municipal. Haverá, naturalmente, choro e ranger de dentes por parte da oposição, avessa à transferência de serviços públicos para o setor privado. O prefeito Sebastião Melo, porém, tem maioria folgada na Câmara.

Foi por saber que tem maioria que Melo optou por encaminhar o projeto à Câmara autorizando a concessão de parte dos serviços hoje de responsabilidade do Dmae. Por lei, ele não precisaria consultar os vereadores. Poderia ter lançado o edital, mas preferiu seguir todo o rito de consulta à sociedade, com audiências públicas e votação pelos vereadores. Por isso e porque o projeto de modelagem terá de ser refeito, a assinatura do contrato não deve ocorrer antes do segundo semestre de 2026.

Os vereadores da base do governo devem aprovar a autorização não só porque seus partidos ocupam secretarias e cargos de segundo e terceiro escalões, mas por convicção de que Porto Alegre não pode continuar patinando em matéria de saneamento básico. Hoje, só 52% do esgoto produzido na Capital é tratado. Pelo marco regulatório do saneamento, esse índice deve chegar a 90% até 2033.

Para reduzir a resistência, o governo Melo tomou duas providências: manteve a captação e tratamento de água sob responsabilidade do Dmae e garantiu que nenhum funcionário será demitido. O que vai para a iniciativa privada é a distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto. Quem vencer a licitação vai se remunerar basicamente de duas formas: pela cobrança da taxa de esgoto (hoje só paga quem está ligado à rede) e pela redução dos desperdícios com vazamentos, das ligações irregulares (gatos) e da inadimplência.

Hoje, de cada 100 litros de água tratada, o Dmae só recebe por menos de 60. O resto fica pelo caminho. Por isso, o dinheiro não chega para fazer os investimentos pesados que o tratamento de esgoto exige. A expectativa do presidente do DMAE, Bruno Vanuzzi, é aumentar os investimentos para chegar em 2033 sem nenhuma vila com esgoto a céu aberto.

Vanuzzi garante que a tarifa da água não vai aumentar. À empresa vencedora caberá convencer os moradores a ligarem suas residência à rede de esgoto cloacal que passa na sua rua. Se não o fizerem por convicção, a empresa fará a obra e cobrará do morador pelo serviço.

— No ritmo dos investimentos feitos pelo Dmae nos últimos anos, precisaríamos de cem anos para atingir os índices previstos no marco regulatório — calcula Vanuzzi, lembrando que o problema não é só de dinheiro, mas de tempo, já que a burocracia torna as obras estatais mais lentas.

