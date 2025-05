Combate à fome e resiliência climática serão temas de viagem de deputada gaúcha à Espanha

A viagem começa por Salamanca , no noroeste espanhol, onde entre os dias 19 e 21 ocorre o evento Diálogo Político-Acadêmico: Ações Legislativas para Alcançar a Segurança Alimentar e Nutricional com Abordagem de Gênero na Ibero-América e Caribe. Laura participará como representante da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU), da qual é membro.

Além de acadêmicos, a deputada estará acompanhada de representantes do Parlamento Europeu, de senadores latino-americanos e especialistas para discutir desafios e avanços legislativos no combate à fome e a má nutrição , focados na equidade de gênero. O debate entre parlamentares ocorre para abordarem legislações de alimentação escolar e marcos legais sobre o direito à alimentação.

Ainda em Salamanca, a deputada gaúcha irá visitar a prefeitura local, terá encontros bilaterais e também participará da assinatura da Declaração de Salamanca, que consolida os compromissos dos países participantes do documento com o direito humano à alimentação .

Na sequência, no dia 23, a deputada estará em Valencia, no extremo leste europeu, que foi fortemente atingida por uma enchente no final do ano passado. Por lá, Laura Sito terá reunião com o coordenador-geral da prefeitura, Manuel Tomás, para falar sobre os processos de reconstrução urbana e participação social da cidade. Ela também visitará obras de recuperação e espaços de moradia popular.