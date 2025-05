Chefe da Casa Civil deixa o PSDB e acompanha Leite no PSD

Maurício Tonetto / Governo do Rio Grande do Sul

Começou a debandada no PSDB gaúcho . O chefe da Casa Civil, Artur Lemos , comunicou sua desfiliação em carta ao diretório municipal. Filiado desde 2007, Lemos integrou a Juventude Tucana em 2005 e teve o deputado federal Júlio Redecker, que morreu no acidente com o avião da TAM em Congonhas , como uma das suas primeiras referências.

"O PSDB foi a minha casa. Aqui aprendi, cresci, errei, acertei e, sobretudo, colaborei com o ideal de um país mais justo, moderno e democrático. Saio com gratidão, com a cabeça erguida, e com a certeza de ter contribuído de forma leal e honesta em cada momento desta jornada", escreveu.