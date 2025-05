Cai o chefe de polícia do RS, Fernando Sodré

Sodré estava no comando da Polícia Civil gaúcha desde 2023.

Está confirmada a exoneração do delegado Fernando Sodré da chefia da polícia. O substituto será o delegado Heraldo Guerreiro.

O delegado estava indignado pelo vazamento da informação divulgada pela jornalista Adriana Irion de que 307 mulheres deixaram de formalizar a ocorrência de violência doméstica. Alegava que o dado não era preciso, porque não se sabia se todas essas mulheres desistiram de fazer a ocorrência por causa da demora no atendimento no plantão da Deam. A cobrança foi testemunhada pelo repórter Carlos Rollsing.

A portas fechadas, o delegado teria sido ainda mais incisivo, o que foi considerado assédio moral pelas delegadas . Carolina entrou em licença-médica e, na quinta-feira (8), Cristiane colocou o cargo de chefe da Deam à disposição. Essa foi a gota d'água para a queda do chefe de polícia.

Nos grupos de WhatsApp da polícia a demissão de Sodré vinha sendo pedida por delegados e delegadas de diferentes regiões. A pedido do governador, a deputada Nadine Anflor, que foi chefe da polícia, deverá ajudar nesse trabalho de pacificação da corporação.

O que diz a SSP

A Secretaria da Segurança Pública do RS comunica a troca na chefia da Polícia Civil. Com o pedido de aposentadoria do delegado Fernando Sodré de Oliveira, assume o cargo o atual subchefe de Polícia delegado Heraldo Chaves Guerreiro. Para a subchefia, assume a delegada Adriana Regina da Costa.