BRDE vai auxiliar municípios do Litoral Norte com PPPs da iluminação pública

Em expansão, impulsionada principalmente pelos condomínios fechados, o Litoral Norte se prepara para receber um novo estímulo para o ramo imobiliário. O Banco Regional do Desenvolvimento ( BRDE ) vai firmar um termo de cooperação nesta sexta-feira (30) com a prefeitura de Capão da Canoa para a modelagem de parceria público-privada (PPP) da iluminação pública .

O banco vai estruturar, junto ao município, o projeto para modernizar o sistema, com a substituição de 12 mil luminárias por lâmpadas LED . A previsão é que as melhorias contemplem todo o território de Capão de Canoa, que se estende da divisa com Atlântida até a praia de Curumim.

O BRDE concluiu no ano passado os leilões da iluminação pública de Sapiranga e Santa Maria , cujos processos tiveram a mesma cooperação entre prefeituras e o banco. Em fevereiro, o BRDE assinou termo semelhante com Tramandaí e está em tratativas para firmar a mesma parceria em Xangri-Lá .

— Nosso Litoral está em franca expansão e qualificar a iluminação pública representa muito mais que economia de custos. É uma questão de sustentabilidade , mas acima de tudo de segurança para uma população que dobra no período de veraneio — destaca o presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.

A expectativa é que em até dois anos o banco e as prefeituras consigam realizar o leilão na B3, em São Paulo, e concluir as PPPs da iluminação no Litoral. O prazo depende de etapas como audiências públicas, validação no Tribunal de Contas e rodadas de demonstração para o mercado.