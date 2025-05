Barroso debate justiça climática em Porto Alegre neste sábado

Ministro do STF é também presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Justiça climática será tema de palestra que o presidente do Supremo Tribunal Federal ( STF ), ministro Luís Roberto Barroso , concede neste sábado (31) em Porto Alegre. A atividade faz parte da programação do Festival Fronteiras , e será realizada no Auditório Osvaldo Stefanello, no Palácio da Justiça, a partir das 9h30min.

A conferência vai debater os desafios do Poder Judiciário para enfrentar ações em desastres climáticos. Foi Barroso quem, durante a enchente de 2024, conduziu a autorização para a liberação de R$ 200 milhões do orçamento da Justiça para os municípios em situação de calamidade.

O evento deve durar cerca de uma hora e terá acesso gratuito. O presidente do Tribunal de Justiça do RS, desembargador Alberto Delgado Neto, participa da palestra ao lado do cientista político Fernando Schüller, curador do festival e que fará a mediação do encontro.