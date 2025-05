Advogados e juristas fazem desagravo a Nelson Jobim, boicotado pela Universidade Federal Fluminense

Causou indignação entre juristas gaúchos a rejeição da proposta de concessão do título de doutor honoris causa da Universidade Federal Fluminense ao ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Nelson Jobim . Um movimento de desagravo foi iniciado pelo ex-governador Tarso Genro e ganhou a adesão de advogados e juristas de peso, que assinaram nota de protesto.

— Me perguntaram por que fiz isso com outros advogados, juristas e professores. Eu disse que fiz isso porque o Jobim foi meu companheiro de governo, uma pessoa leal . Eu tenho certeza de que ele faria o mesmo se eu tivesse sofrido um ataque da extrema-direita dentro de um contexto de disputa política. Então, é uma forma de solidariedade e uma visão de mundo que me leva a ter solidariedade em momentos como esse — disse Tarso à coluna.

Confira a íntegra da nota

A recente decisão do Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, que negou a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao ex-ministro Nelson Jobim, é motivo de profunda preocupação e merece ser revisada pelo colegiado acadêmico institucional competente.

À frente dos Ministérios da Justiça e da Defesa, em Governos democráticos eleitos diretamente pelo voto popular, demonstrou compromisso inequívoco com a democracia, agindo com notável probidade diante de desafios complexos em momentos decisivos da nossa longa e incompleta transição.

A justificativa apresentada para a negativa do título, centrada em posicionamentos específicos de Jobim em relação à Comissão da Verdade e à Lei da Anistia, que alguns de nós podemos até discordar, faz uma leitura limitada e equivocada de questões complexas e multifacetadas, às quais suas atitudes como ministro ajudaram, nos respectivos governos a que serviu, a superar por dentro da normalidade institucional. Ignorar a amplitude de sua contribuição para a democracia e para a proteção dos direitos fundamentais é incorrer em uma injustiça histórica, que inclusive enfraquece o campo democrático, hoje mundialmente assediado por facções criminosas do neofascismo.

É muito importante que as instituições acadêmicas sejam capazes de reconhecer, independentemente de divergências ideológicas e partidárias, figuras públicas que trabalham pela consolidação democrática do país. Nesse sentido, manifestamos nossa inconformidade com a decisão tomada, reafirmando a importância de manter vivos os valores democráticos e o compromisso com uma reflexão histórica mais justa e equilibrada.