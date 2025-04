Vereadores do PSDB de Porto Alegre apelam a Leite para que continue no partido após fusão

Eduardo Leite está próximo de acerto com o PSD. Duda Fortes / Agencia RBS

Os três vereadores do PSDB de Porto Alegre — Moisés Barboza, Gilson Padeiro e Marcelo Bernardi — lançaram nesta sexta-feira (25) uma carta aberta ao governador Eduardo Leite, apelando para que permaneça no partido após a fusão com o Podemos, que deve ser formalizada na próxima semana. A reunião da executiva nacional do PSDB está marcada para terça-feira (29), quando serão conhecidas as cláusulas do acordo.

Na carta, os vereadores destacam a importância do PSDB no cenário nacional, lembrando os avanços dos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, como a quebra de patente de remédios que criou os genéricos, a estabilização da economia com o Plano Real, as privatizações, a responsabilidade fiscal e o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e social.

Moisés, Gilson e Bernardi afirmam que, por onde andam, ouvem dos filiados e líderes do PSDB que Leite é visto como “a figura do líder que pode superar a polarização no Brasil”.

“Ingressar em outro partido que visivelmente não garanta essa possibilidade é abrir mão de oferecer uma oportunidade histórica para boa parte dos brasileiros: escolher um líder que não esteja comprometido com o LuloBolsonarismo, alguém com posicionamento coerente e agregador”, diz a carta.

Leia a carta na íntegra