Vereador de Novo Hamburgo retira projeto que criaria dia do patriota

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Após causar polêmica com a proposta de instituir o dia do patriota em Novo Hamburgo, o vereador Juliano Souto (PL) retirou o projeto da pauta . O liberal fez a solicitação durante a sessão desta quarta-feira (16), e o texto foi arquivado .

Aprovado em primeiro turno no plenário do Legislativo hamburguense, a medida seria votada pela segunda vez na última segunda-feira (7). Com o plenário lotado e clima tenso entre apoiadores e críticos da proposta, o próprio autor pediu vista e adiou a votação em 15 dias.