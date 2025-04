STF conclui julgamento com maioria para restringir autolicenciamento ambiental no RS

Ação começou a ser julgada pelo STF no ano passado. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Após quatro anos e quatro meses de tramitação, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento da ação que questiona o autolicenciamento ambiental no Rio Grande do Sul. Por maioria, foi acolhida a tese do relator, Cristiano Zanin, de autorizar o mecanismo apenas a atividades de baixo impacto ambiental.

A análise do caso, em plenário virtual, foi encerrada na sexta-feira (4). Diante do resultado, o governo do Estado precisará retirar da lista de autolicenciamento as atividades de médio e alto potencial poluidor.

Aprovada pela Assembleia em 2019, a Licença Ambiental por Compromisso (LAC) foi implementada em 2022 pelo governo Leite.

Com o mecanismo, o empreendedor envia os documentos exigidos por um sistema online, se compromete a respeitar as regras e recebe a permissão automaticamente, pela internet, sem análise prévia.