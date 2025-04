Secretária da Saúde do RS se vacina contra gripe em Xangri-Lá: "Protejam-se"

No primeiro dia da campanha nacional de vacinação, a secretária da Saúde do RS, Arita Bergmann, garantiu sua dose contra a gripe. Em Xangri-Lá para agenda com o vice-governador, Gabriel Souza, no Litoral Norte, Arita foi à ESF Guará para se proteger com a vacina trivalente oferecida em todo o Estado a partir desta segunda-feira (7).