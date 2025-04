Sapatos pretos dizem mais sobre o papa Francisco do que mil palavras sobre humildade

No enterro do papa Francisco , que o mundo acompanhou detalhe por detalhe pela TV e pelas redes sociais, três coisas chamaram a atenção de quem acompanhou outros rituais fúnebres no Vaticano. Primeiro, o caixão simples, feito de cipreste , semelhante ao que estamos acostumados a ver nos velórios de pessoas comuns. Segundo, a falta daquele pedestal que deixava os papas bem acima dos mortais. Terceiro, e mais importante, os sapatos pretos já gastos pelas caminhadas. Tudo como ele deixou orientado para quando chegasse o dia da partida.

Com tanto a dizer sobre a bondade de Francisco, por que gastar dois parágrafos sobre os sapatos do pontífice? Porque eles, junto com a roupa branca e sem adorno, traduzem materialmente o espírito do papa franciscano. Mais do que a roupa e o sapato, o mais marcante na atuação do papa Francisco foi seguir à risca as palavras de Jesus, o que lhe valeu o equivocado epíteto de "comunista".