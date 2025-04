RS Day em Nova York, sondagem a Leite e restrição na transparência

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Na viagem a Nova York marcada para o mês que vem, a comitiva do governo do Estado participará de um evento para divulgar o Rio Grande do Sul. Previsto para 13 de maio, o “RS Day” foi pensado para apresentar as potencialidades e oportunidades do Estado a investidores estrangeiros.

O evento integra a Brazilian Week, convenção voltada à divulgação de produtos e da cultura brasileira nos Estados Unidos, que neste ano ocorre entre os dias 12 e 15 de maio.

A viagem está sendo organizada pela Agência de Desenvolvimento do Estado (Invest RS). A agenda será voltada a encontros com think tanks, fundos de investimentos e empresas de tecnologia.

Além do governador Eduardo Leite e do presidente da agência, Rafael Prikladnicki, quatro secretários já confirmaram participação: Pedro Capeluppi (Reconstrução), Caio Tomazeli (Comunicação), Lisiane Lemos (Inclusão e Apoio à Equidade) e Simone Stülp (Inovação, Ciência e Tecnologia).

Fora de questão

Além do PSD, seu provável destino, o governador Eduardo Leite também foi sondado para migrar ao MDB.

No entanto, as conversas não prosperaram diante da dificuldade de trabalhar por um projeto nacional em um partido dividido entre apoiadores e críticos do presidente Lula e com o poder espalhado em diferentes regiões do país.

— No PSD, a rigor, ele precisa acertar com uma pessoa apenas — comenta um aliado do governador, em referência ao líder nacional da legenda, Gilberto Kassab.

Além disso, no âmbito estadual, Leite deve assumir o controle do PSD, o que não ocorreria no MDB.

Mais difícil

Em novo layout, o Portal da Transparência da Assembleia Legislativa dificultou a busca pela remuneração dos deputados, servidores e detentores de cargos em comissão.

Antes, era possível procurar apenas pelo primeiro nome. Agora, é preciso digitar o nome completo, com todos os sobrenomes, para ter acesso ao contracheque.

Leia Mais Governo do RS prepara programação para marcar um ano da enchente

Tratativas

As cúpulas nacionais de PP e União Brasil voltam a se reunir após o feriado para tentar destravar a federação.

Celebração

Sessão solene na terça-feira inaugura a celebração dos 190 anos da Assembleia Legislativa.