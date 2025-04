Quanto os conselheiros do Tribunal de Contas do RS gastaram em diárias de viagens em 2024

Conselheiros do TCE têm direito ao pagamento de diárias de viagens. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Responsáveis por fiscalizar como os poderes gastam o dinheiro público, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) usaram R$ 642,7 mil em diárias ao longo de 2024. Nesse valor não estão incluídas as passagens aéreas. O levantamento foi feito pela coluna a partir do portal da transparência do tribunal.

O montante segue a média empenhada nos últimos três anos, quando os conselheiros retomaram o padrão de deslocamentos após a pandemia. No ano passado, foram 110 viagens, com 371 diárias pagas aos sete integrantes do tribunal pleno.

Em todas as viagens, os motivos indicados são participações em aberturas de eventos, solenidades de posse ou reuniões e congressos com outros tribunais e órgãos ligados à área de contas. Entre os registros, um dos mais chamativos é a viagem de dois conselheiros a São Paulo, onde participaram da solenidade de cem anos do Tribunal de Contas paulista.

O evento reuniu autoridades no auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina, das 10h às 13h do dia 6 de maio de 2024. Entretanto, Alexandre Postal recebeu três diárias (R$ 4.584,23) e Estilac Xavier, quatro (R$ 5.894,01) — ambos viajaram no dia 5. O período da viagem coincide com o auge da enchente em Porto Alegre, que fechou o aeroporto Salgado Filho e causou transtornos nos deslocamentos interestaduais.

Os destinos mais comuns dos conselheiros foram Brasília (18 viagens), onde ficaram em média por três dias, e São Paulo (16 viagens), onde a estadia média não ultrapassa os dois dias.

Quem mais viajou foi Renato Azeredo, que acumula 74 diárias e meia ao longo do ano. Foram 16 viagens, três delas internacionais, ao custo de R$ 123.888,04. A viagem mais custosa e demorada foi para Pádua, na Itália, onde Azeredo ficou por 14 dias para participar da disciplina de doutorado intitulada “Proteção Ambiental: Um estudo Comparado Brasil - Itália”, na Universidade de Pádua, sob supervisão do professor Carlos Alberto Lunelli, da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Mas foi Iradir Pietroski quem mais gastou com viagens em 2024. Com sete destinos internacionais do total de 15 roteiros, foram R$ 133.157,61 pagos para o conselheiro por 62 diárias e meia. Já o presidente Marcos Peixoto, com 22 viagens, foi quem mais deixou a Capital. Foram R$ 70.783,92 de ressarcimento por 54 diárias.

Valores tabelados

Os valores das diárias seguem tabela estabelecida pelo TCE, que define as restituições de acordo com o destino da viagem:

Para viagens dentro do RS: diária de R$ 1.012,04

Para viagens nacionais fora do Estado: diária de R$ 1.495,17

Para viagens nas Américas: diária de US$ 500 (cerca de R$ 3 mil)

(cerca de R$ 3 mil) Para viagens a outros continentes: diária de 500 euros (cerca de R$ 3,25 mil)