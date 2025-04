PSB gaúcho vive racha às vésperas de congresso estadual

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Às vésperas do congresso estadual, marcado para sábado (26), o PSB gaúcho vive um racha interno. O encontro foi chamado para a escolha da nova direção partidária e deve referendar a manutenção do atual grupo, do qual fazem parte os deputados Elton Weber e Heitor Schuch.

No entanto, uma ala do partido lançou manifesto apontando irregularidades e avisando que pedirá a impugnação do congresso à direção nacional. Entre os signatários do documento, estão o ex-deputado Beto Albuquerque e o ex-vice-governador Beto Grill.

Integrantes dos dois grupos já estiveram em agendas em Brasília com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

Se a decisão for por anular o congresso, o diretório nacional poderá intervir no Estado e nomear uma comissão provisória. Esse é o desejo da ala oposicionista, que prega a saída do governo Eduardo Leite e uma defesa mais enfática da gestão Lula/Alckmin.

Mensagem a Valdemar

A disputa de espaço no PL de Porto Alegre chegou à direção nacional do partido. O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, que tem base na Capital, enviou carta a Valdemar da Costa Neto reclamando por não ter sido convidado para um evento de filiação na semana passada.

Dias depois, o deputado Luciano Zucco, presidente da sigla na Capital, esteve no gabinete de Lorenzoni na Assembleia e esclareceu que a iniciativa partiu dos vereadores locais.

Solenidade adiada