Projeto para restringir herbicida em lavouras de soja cria embate entre deputados gaúchos e une PT e PL

Em videiras, o herbicida pode diminuir o rendimento e a vitalidade da planta, causando retorcimento de galhos e folhas e abortamento de frutos. Brasil de Vinhos / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Três deputados gaúchos estão protagonizando o debate acerca de um projeto que prevê a restrição do uso do herbicida 2,4-D, químico usado para eliminar plantas indesejadas principalmente em lavouras de soja. A proposta une, inclusive, parlamentares do PL e do PT que deixaram a ideologia de lado para apoiar a ideia.

O responsável pelo projeto é o liberal Bibo Nunes, que protocolou o texto original ainda em 2022. O argumento do deputado é de que a utilização do agrotóxico por vaporização afeta culturas sensíveis mesmo a quilômetros de distância de onde o produto foi aplicado, efeito que é chamado de deriva. O 2,4-D é prejudicial para plantações de maçã, uva, oliveira, noz-pecã, erva-mate, tomate e hortaliças, por exemplo.

A Secretaria de Agricultura do RS fez uma regulamentação mais restritiva para o uso do químico no Estado, mas mesmo assim os produtores relatam graves perdas pela deriva. A Associação Gaúcha de Produtores de Maçã (Agapomi), a Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha, a Emater, a Embrapa Uva e Vinho e a Fetag procuraram parlamentares para reforçar a importância da pauta.

Em junho do ano passado, o relator Alceu Moreira (MDB) apresentou parecer contrário ao projeto. Nas justificativas apresentadas, o gaúcho argumentou que o princípio ativo em questão é "amplamente utilizado" no controle de plantas daninhas e que desempenha "papel fundamental" para a produtividade.

Além disso, Moreira aponta que o texto de Bibo Nunes "não considera adequadamente avanços tecnológicos recentes do setor", e também reforça a existência de normas estaduais e federais que regulam "amplamente" o uso correto de produtos fitossanitários.

"O projeto pode, portanto, resultar em restrições desproporcionais e prejudicar produtores rurais que fazem uso correto e responsável do 2,4-D. Entendemos ser essencial incentivar práticas agrícolas sustentáveis e o uso responsável de defensivos agrícolas, sem, contudo, comprometer a liberdade e a capacidade produtiva dos agricultores brasileiros, que já seguem normas técnicas rigorosas para a aplicação de produtos fitossanitários", diz trecho do parecer.

"Temos que achar outros mecanismos"

Bohn Gass (PT-RS) abraçou proposta de Bibo Nunes (PL-RS) e tem dois projetos sobre o tema em tramitação na Câmara. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados / Divulgação

Em sessão da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, o relatório de Alceu Moreira foi aprovado, com voto em separado do também gaúcho deputado Bohn Gass (PT). O petista abraçou a ideia de Bibo, sem se preocupar de serem de partidos antagônicos.

— O projeto original era bom porque exigia que os governos tomassem medidas para impedir a deriva, mas o relator rejeitou e, então, fiz meu voto separado defendendo a aprovação. Quando se trata de proteger as pessoas e o meio ambiente, não importa quem é o autor, serei favorável — afirmou Bohn Gass.

Completamente fechado com a proposta, o deputado reforça os prejuízos nas safras que não suportam o 2,4-D, destacando que produtores e entidades ligadas ao agro relatam perdas de até 40%. Bohn Gass defende a limitação do uso do produto nas proximidades de plantações de alimentos e o fim da pulverização aérea — dois temas de projetos criados pelo petista, que estão em tramitação no Legislativo.

