Programa de recuperação de solos injetará R$ 901 milhões na agricultura familiar

Se a Assembleia Legislativa aprovar o Programa de Recuperação Socioprodutiva, Ambiental e de Resiliência Climática da Agricultura Familiar Gaúcha, protocolado em regime de urgência no dia 3 de abril, serão investidos R$ 901 milhões em 15 mil pequenas propriedades, alcançando 150 mil com práticas sustentáveis. Os recursos virão do Fundo de Reconstrução do RS (Funrigs), com aplicação monitorada para garantir impacto social, ambiental e produtivo.