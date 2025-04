Presidente do BNDES será principal atração no encontro do Fórum Democrático

A primeira edição do Fórum Democrático na gestão do deputado Pepe Vargas (PT) como presidente da Assembleia Legislativa trará a Porto Alegre o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, no dia 28 de abril. Como o Teatro Dante Barone da Assembleia está em reforma, o encontro será realizado no salão nobre da Universidade Federal de Ciências da Saúde (UFCSPA).