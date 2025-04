Presidente da Famurs terá de viajar quase mil quilômetros por semana

Eleição de Adriane Perin foi oficializada em solenidade na última terça-feira (22). Guilherme Pedrotti / Divulgação

Com a posse marcada para o dia 7 de maio, em Erechim, a futura presidente da Famurs, Adriane Perin, prepara-se para enfrentar uma maratona todas as semanas. Prefeita de Nonoai, Adriane terá de viajar 460 quilômetros até Porto Alegre para despachar na Capital às terças e quartas-feiras, mais 460 para retornar à cidade na quinta-feira. Isso sem contar as viagens ao Interior, que o cargo exige.

Primeira mulher a presidir a Famurs, Adriane diz que está preparada para o desafio e não se assusta com o acúmulo de trabalho. Reeleita com mais de 70% dos votos em 2024, manteve praticamente a mesma equipe do mandato anterior, que está afinada e toca de ouvido.

A prefeita diz que conhece bem as dores dos colegas e vai trabalhar pela solução dos problemas que afetam os municípios, levando em conta as diferenças regionais. Por isso, nos seus planos está a realização de encontros em diferentes pontos do Estado para aprofundar as demandas que podem ser resolvidas com a intervenção da Famurs.