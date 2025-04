Premiação da Ajuris propõe reflexão de alunos sobre Judiciário nos "tempos extremos"

Presidentes da Ajuris, Cristiano Vilhalba Flores (E), e do TJ-RS, Alberto Delgado Neto, falaram no lançamento do prêmio. Ajuris / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Prêmio Ajuris de Redação nas Escolas. A premiação, destinada aos alunos de ensinos Fundamental e Médio das escolas públicas gaúchas, propõe a reflexão dos estudantes sobre o papel da Justiça nos "tempos extremos que vivemos".

A partir da reflexão, os alunos podem escrever textos livres, coordenados pelos professores em sala de aula. As inscrições vão até o dia 17 de junho. Os melhores trabalhos das categorias Ensino Fundamental e Ensino Médio serão premiados com equipamentos eletrônicos — tanto os alunos quanto as escolas.

No lançamento do prêmio, o presidente da Ajuris, Cristiano Vilhalba Flores, destacou que o programa é a forma da associação colaborar e mostrar a importância da educação para o Estado e para a sociedade brasileira. O presidente do Tribunal de Justiça do RS, desembargador Alberto Delgado Neto, seguiu na mesma toada.

— O estudo é a ferramenta mais importante em um mundo cada vez mais automatizado. O intelecto sempre será um diferencial. Enxergamos as iniciativas de investimento de base como formas mais diretas e mais consistentes para desenvolver o país — enfatizou.

Ainda no evento de lançamento, um grupo de alunos que participou da edição do ano passado promoveu uma sessão de autógrafos da revista produzida com os 24 textos selecionados entre os inscritos em 2024 — assim como vai ocorrer com as produções deste ano. Os autores dos textos vencedores também receberam certificados pela participação.