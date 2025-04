Prefeitura de Porto Alegre projeta custo de até R$ 4,7 bilhões em caso de procedência da ação do MP sobre enchente

Capital foi inundada em maio do ano passado.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Uma eventual condenação da prefeitura de Porto Alegre na ação coletiva movida pelo Ministério Público sobre a enchente de 2024 poderia gerar um custo de até R$ 4,7 bilhões aos cofres municipais . O valor é equivalente a mais de um terço do orçamento anual da cidade e dez vezes o déficit registrado no ano passado.

O levantamento preliminar feito pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) considera o número de pessoas afetadas pela inundação e a média dos valores arbitrados pela Justiça em indenizações por danos morais e materiais.

Na ação coletiva, detalhada na semana passada pelo repórter Gabriel Jacobsen em Zero Hora , o MP acusa o município de cometer omissões que resultaram em falhas no sistema de proteção , cobra R$ 50 milhões por danos coletivos e pede que a prefeitura pague indenizações individuais a todos os habitantes e empresários de bairros atingidos.

A estimativa da PGM considera as 1,2 mil ações judiciais que já estão em andamento contra o município e, principalmente, os pedidos que apareceriam após a eventual condenação do município. No total, haveria 160 mil potenciais credores.