Prefeita de Nonoai é escolhida pelo PP para presidir a Famurs

Presidente estadual do PP, Covatti Filho, cumprimentou Adriana Perin pela vitória.

Com 60% dos votos válidos, prefeitos e vice-prefeitos do PP indicaram a prefeita de Nonoai, Adriane Perin, para ser a presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) na gestão 2025/2026. Adriane sucede o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, e será a primeira mulher a comandar a entidade que representa os 497 municípios do Estado.

Adriane disputou a eleição interna com os prefeitos de Três de Maio, Marcos Corso, de Cambará do Sul, Schamberlaen Silvestre, e de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues. Dos 282 votos contabilizados, Adriane teve 174, Volmir fez 91, Corso, 10 e Schamberlaen, sete.

Uma curiosidade da biografia de Adriane é que seu marido, Salmo Dias, ex-prefeito de Rio dos Índios, já foi presidente da Famurs.

Ao conhecer o resultado da eleição, Adriane destacou seu compromisso com a defesa firme das pautas que importam aos municípios:

— Quero honrar cada voto e cada compromisso assumido, exatamente como cada um deseja fazer em sua cidade. Os desafios do municipalismo são grandes, mas vamos trabalhar com foco em resultados concretos para as nossas gestões. Esta é a nossa missão: melhorar a vida das pessoas e fortalecer as administrações locais.

O presidente estadual do PP, Covatti Filho, cumprimentou a nova presidente e destacou a força da sigla no cenário municipalista:

— Parabenizo a prefeita Adriane pela vitória e agradeço aos demais colegas do partido que colocaram seus nomes à disposição. Essa eleição reafirma o protagonismo do Progressistas na defesa do municipalismo gaúcho, com gestores preparados e comprometidos. Tenho plena convicção de que a gestão da Adriane será produtiva, propositiva e sintonizada com os desafios e necessidades das nossas cidades.