Postura de vereador incomoda prefeitura e aliados de Melo em Porto Alegre

Gringo está no primeiro mandato no Legislativo municipal.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A postura do vereador Gilvani Dall Oglio (Republicanos), conhecido como “Gringo”, causa irritação na prefeitura de Porto Alegre e entre aliados do prefeito Sebastião Melo na Câmara. Gilvani faz parte da base aliada e tem indicações na prefeitura, mas critica o governo em boa parte de atuação parlamentar.

Com força nas redes sociais, Gringo ganhou projeção atuando durante a enchente de 2024 e aparece com frequência em “ações fiscalizatórias” em órgãos municipais, como postos de saúde e estações do Dmae.