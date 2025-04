Porto Alegre vai usar equipamento inédito para acelerar triagem de casos graves de dengue

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com mais de 5 mil casos de dengue confirmados em 2025, a prefeitura de Porto Alegre vai ser a primeira cidade do Estado a usar um hemoglobinômetro para acelerar a triagem de casos graves entre os infectados pelo vírus. O equipamento começará a ser utilizado neste sábado (26), na Unidade de Saúde Passo das Pedras I (Avenida Gomes de Carvalho, 510).

Nesse dia, a unidade estará aberta excepcionalmente para atendimento de pacientes com sintomas de dengue, entre as 9h e as 14h. A iniciativa é uma das estratégias da Secretaria de Saúde para agilizar a identificação dos casos que necessitam de atendimento prioritário.