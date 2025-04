Podemos convida Ranolfo a se filiar para concorrer na eleição de 2026

Ranolfo (segundo da esquerda para a direita) em almoço com deputados do partido. Victoria Haberkost / Divulgação

Em almoço com a bancada do Podemos na Assembleia, o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior foi convidado a se filiar ao partido e concorrer na eleição de 2026. O atual diretor-presidente do BRDE se desfiliou do PSDB em 2023, condição necessária para assumir o cargo na instituição.

— Ranolfo reúne todas as credenciais que buscamos: experiência, equilíbrio e compromisso com o Rio Grande. Seria uma grande representação nas eleições de 2026 — disse o presidente estadual do Podemos, Everton Braz.

Além da filiação ao Podemos, o convite foi um aceno para que Ranolfo retomasse sua atividade política. Em resposta durante o almoço, o ex-governador reforçou que é um homem de missão e lembrou do seu compromisso com o BRDE até outubro, quando encerra seu mandato.

A movimentação aquece os bastidores em torno do futuro político de Ranolfo, que deixou o governo com alta aprovação e segue sendo uma figura respeitada no cenário gaúcho.