Petistas cobram prefeito de Bento Gonçalves por falta de agradecimento a Lula ao receber ambulâncias

Diogo Siqueira (à esquerda) gravou vídeo ao receber veículos na semana passada. José Estefanon / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A entrega de três ambulâncias do Samu para o município de Bento Gonçalves, na Serra, foi o pano de fundo para um atrito entre o prefeito Diogo Siqueira (PSDB) e integrantes do PT gaúcho.

Na sexta-feira (18), Siqueira publicou vídeo nas redes sociais apresentando as viaturas e comemorando o reforço na frota, mas sem citar que foram enviadas pelo governo federal.

De pronto, deputados, vereadores e simpatizantes do PT foram até a postagem “lembrar” de que se tratava de um repasse federal e cobrar o agradecimento ao governo Lula.

O secretário federal da Reconstrução no RS, Maneco Hassen, também reivindicou a menção a Lula e escreveu que Siqueira teve “amnésia seletiva”.

— O prefeito esqueceu de dizer que as três ambulâncias são com recursos do governo federal, entregues pelo presidente Lula e pelo ministro (Alexandre) Padilha em São Paulo, para todo o Brasil — afirmou Maneco, também nas redes.

Em reação aos questionamentos, Siqueira gravou outro vídeo dizendo que a prefeitura é responsável por 50% dos investimentos em saúde na cidade, e que deveria “agradecer ao cidadão de Bento Gonçalves” que paga impostos.

— Tenho que agradecer ao cara que está acordando cedo, ao empreendedor que está investindo e arriscando a própria vida, por estar recolhendo impostos e a gente poder ter essas ambulâncias — respondeu o tucano.

Das 789 ambulâncias do Samu entregues pelo governo federal, 111 vieram para o RS. Bento Gonçalves foi a única cidade a receber três. Por uma irônica coincidência, a equipe do Samu na cidade é composta por 13 médicos, 13 enfermeiros e 13 condutores, além de 10 técnicos de enfermagem.

Postulando os créditos

A Casa Civil do governo Lula publicou na semana passada resolução com diretrizes para a aplicação das verbas do Firece, fundo que reúne os R$ 6,5 bilhões para obras contra enchentes no RS.

Trecho do documento determina a elaboração de um plano de comunicação para divulgar as intervenções e inclui uma orientação expressa: “Todas as comunicações devem fazer menção ao Firece e ao governo federal”.