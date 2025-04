Os vivos, os mortos e os invisíveis um ano depois da enchente

Como é possível que só agora, às vésperas do aniversário da enchente, se descubra que José Everaldo Vargas de Almeida, dado como desaparecido, foi encontrado com vida em Canoas?

À época da enchente, tudo era caos. Pessoas perderam seus documentos e precisaram percorrer um longo caminho até recuperar a identidade civil. A lista de mortos e desaparecidos era atualizada com frequência, conforme se identificavam os corpos ou se localizavam aqueles com quem as famílias tinham perdido contato. Seu José Everaldo ficou no limbo.