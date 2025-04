Nardes entra no radar do PP para ser candidato ao Piratini ou ao Senado

Augusto Nardes é ministro do Tribunal de Contas da União. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

A dois anos da aposentadoria compulsória como ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Nardes figura na lista de pré-candidatos do Progressistas (PP) ao governo do Estado ou ao Senado. As andanças de Nardes pelo Interior, com palestras sobre governança e lançamento de livros, indicam que o movimento está mais avançado do que imaginam os futuros adversários.

O presidente estadual do PP, Covatti Filho, confirma que Nardes é uma opção, apesar de estar afastado da política há tantos anos. Na avaliação do PP, o ministro é uma peça a mais no tabuleiro da formação das chapas majoritárias.

O partido ainda não desistiu de ter a deputada Any Ortiz (Cidadania) em seus quadros. Ela também é cotada para o Piratini, mas diz que sabe respeitar a fila. Nos próximos dias, atendendo a um convite de Covatti, Any vai almoçar com com a bancada do PP.

A aposentadoria antecipada de Nardes abre caminho para a indicação do deputado Arthur Lira (PP-AL) ao TCU. Desde que deixou a presidência da Câmara, Lira é citado como potencial ministro de Lula, por não ter perfil de “deputado da planície”.