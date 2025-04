MST começa marcha pelo RS e demanda terras públicas  improdutivas para assentamentos rurais

Os militantes do movimento partiram por volta das 6h para o percurso de cerca de 90 quilômetros que é feito em sua maior parte pela BR-290 . O trajeto inclui passagens por Arroio dos Ratos e Eldorado do Sul antes de chegar à Capital.

O deputado estadual Adão Pretto (PT) acompanhou a saída do grupo em São Jerônimo, e fez cobranças para que o Estado ouça o pleito do MST:

— É inaceitável que o governo do Estado siga ignorando as demandas históricas do campo. Enquanto milhares de famílias aguardam o direito de produzir e viver com dignidade, terras públicas seguem abandonadas. A luta do MST é legítima, necessária e representa um clamor por justiça social que precisa ser ouvido — disse Pretto, que convidou movimentos e lideranças políticas para se juntarem à marcha.