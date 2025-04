Morre o ex-deputado Berfran Rosado

Berfran Rosado em 2011. Félix Zucco / Agencia RBS

Morreu nesta terça-feira (22), aos 65 anos, o ex-deputado Berfran Rosado (Cidadania). Berfran estava internado há mais de um mês no Hospital Moinhos de Vento. Na semana passada, seu estado passou de grave a crítico por causa de uma infecção generalizada.

Há cerca de 40 dias Berfran estava em Brasília quando sentiu dor e inchaço no pescoço. Voltou para Porto Alegre e foi levado ao Hospital Moinhos de Vento pela esposa, Soraia. Foi operado, teve complicações e precisou ser entubado. Em 30 dias, passou por quatro cirurgias, mas foi derrotado por uma bactéria que provocou infecção intestinal e acabou afetando outros órgãos. Na semana passada, a família foi informada que a situação era crítica, mas não irreversível e que o pulmão e o coração tinham se mostrado muito resistentes.

Quem foi Berfran Rosado?

Engenheiro civil, Berfran foi um dos homens mais influentes no governo de Antônio Britto (1995-1998). Em 1998 elegeu-se deputado estadual e foi reeleito em 2002 e 2006. Em 2009, assumiu a Secretaria do Meio Ambiente na gestão de Yeda Crusius.

Essa passagem pelo governo fez ruir a carreira política por causa de uma ação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, a Operação Concutare, em 2013, que levou à prisão 17 pessoas acusadas de irregularidades no licenciamento de projetos. À época, era sócio do Instituto Biosenso, que prestava consultoria a projetos ambientais.

Em novembro de 2019 a juíza Karine da Silva Cordeiro, da 7ª Vara Federal de Porto Alegre arquivou parte do inquérito alegando falta de denúncia do Ministério Público. O MPF recorreu e, no mês seguinte, apresentou denúncia contra Berfran por corrupção ativa, aceita pelo juiz Guilherme Beltrami. Dias depois o desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, suspendeu liminarmente a ação penal. Em maio do ano seguinte a 8a turma do TRF4 julgou habeas corpus concedido por liminar e o manteve, trancando a ação.