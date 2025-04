Metade da bancada do MDB na Assembleia será de suplentes

Parte dos parlamentares da bancada do MDB.

Com seis deputados eleitos em 2022, o MDB conseguiu emplacar seu terceiro suplente após a reforma do secretariado de Eduardo Leite. A indicação de Edivilson Brum para a Secretaria da Agricultura abriu caminho para a entrada de Tiago Simon na Assembleia. Ex-deputado, Tiago é filho do ex-senador Pedro Simon.