Melo faz política de boas relações com o ministro das Cidades

Melo, que carrega um estoque reserva no carro, pegou um dos chapéus e deu ao ministro. À coluna, contou que não quis ser "deselegante" e dizer que foi o símbolo da campanha que derrotou o PT, porque Jader é ministro do presidente Lula. Mais do que a preocupação com a elegância, Melo mostrou que é pragmático, já que precisa da boa vontade do governo federal para as casas saírem do papel.