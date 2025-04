MEC se recusa a dar informações sobre novos cursos de Medicina e Cremers protesta

Não é de hoje que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul ( Cremers ) reclama da abertura indiscriminada de cursos de Medicina ou do aumento da oferta de vagas sem critério. Pelos canais administrativos, o Cremers tentou, sem sucessor, obter informações detalhadas sobre cursos de Medicina que começaram a receber alunos recentemente sem ter ambulatórios e hospitais garantidos para o treinamento dos futuros médicos.

Uma das maiores preocupações do Cremers é com a Faculdade Ideau, aberta em Getúlio Vargas. O presidente do conselho, Eduardo Trindade, diz que o hospital da cidade já está sendo utilizado pelos alunos da Universidade Regional Integrada (URI), de Erechim. Outra é com a Cesuca, que abriu um curso em Cachoeirinha, sem ter um hospital de referência, já que o Padre Jeremias recebe outros alunos de faculdades consolidadas.